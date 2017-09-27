Рейсы "ВИМ-Авиа" вернутся в график за неделю

Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" будут осуществляться в соответствии с расписанием уже со следующей недели. Как заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, полностью ситуация с перевозками будет решена 3-4 октября. По его словам, фракция "Единая Россия" держит на контроле ситуацию с "ВИМ-Авиа". Для оперативного решения вопросов также создана рабочая группа во главе с министром транспорта Максимом Соколовым.

Чартерные перевозки российской авиакомпании на следующей неделе должны войти в график, полностью проблема будет решена 3-4 октября. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Мы сейчас изучаем проблему, почему это происходит, когда финансовый баланс компании положительный, а после этого происходят такие срывы рейсов, – сообщил депутат. – Первой мы ставим задачу вывезти около 40 тысяч людей из-за границы".

По словам законодателя, чтобы ситуация в будущем не повторялась, необходимо создать специальный резервный фонд. По мнению Москвичева, его следует организовать при Министерстве транспорта, "чтобы министр мог в первую очередь обеспечить транспортировку пассажиров, а там, где пассажиры находятся в аэропортах более четырех часов, обеспечить питанием".

Как отметил парламентарий, бывают случаи, когда у компаний нет денег, и они даже не могут обеспечить людей едой. "Почему сегодня банки финансируют компании, которые показывают, что они финансово устойчивы, а на самом деле там разрывы 10 миллиардов рублей", – подчеркнул Москвичев.

Он также высказал предложение о сокращении срока открытия продаж авиабилетов. "Может быть, не за полгода продавать билеты на чартерные рейсы, а установить срок – за 45 дней", – заявил депутат.

Ранее стало известно, что компания "ВИМ-Авиа" заявила об отмене всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовали задержки рейсов, в результате которых тысячи пассажиров были вынуждены менять свои планы.

Напомним, в конце весны авиаперевозчик уже массово задерживал рейсы. Тогда в компании это объяснили поздним прибытием самолетов.

