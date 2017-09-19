Суд подмочил репутацию Навального

Юрист Алексея Навального отказался от утверждения, что Алишер Усманов давал взятку Дмитрию Медведеву. Адвокат, представляющий интересы блогера, не признал факт наличия в расследовании ФБК такого утверждения.

В Люблинском районом суде Москвы сегодня, 19 сентября, рассматривался иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект") о защите деловой репутации к оппозиционеру Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Представляющий интересы Навального юрист Иван Жданов на заседании заявил, что при отсутствии экспертного заключения лингвиста в материалах дела нельзя определить характер высказываний, использованных в расследованиях ФБК.

Поводом для обращения фонда в суд послужил видеофильм, размещенный ответчиками в Сети. "Соцгоспроект" настаивает на том, что распространенная Навальным и ФБК информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию заявителя. Материальных требований в иске не заявлено.

"Соцгоспроект" просил суд обязать Навального опровергнуть фразы, из которых следует, что Фонд является участником преступной схемы и коррупционной сети, а также фразы о том, что Фонд не осуществляет реальной благотворительности, а использует ее как прикрытие незаконной деятельности. Лингвистическое заключение, представленное в суде, свидетельствует о том, что распространенная Навальным и ФБК информация имеет негативный характер и форму явного и скрытого утверждения, сообщает РАПСИ.

В итоге суд удовлетворил иск "Соцгоспроекта": теперь Навальный должен опровергнуть размещенные на интернет-ресурсах сведения о том, что бизнесмен Алишер Усманов дал взятку премьеру Дмитрию Медведева через благотворительный фонд путем пожертвования особняка с участком на Рублевке, а также о том, что "Соцгоспроект" не занимается реальной благотворительной деятельностью и участвовал в преступной схеме.

"Мы с самого начала были убеждены в своей правоте и сегодня полностью удовлетворены решением суда", – заявил представитель "Соцгоспроекта". Суд однозначно подтвердил несостоятельность обвинений ФБК и лично господина Навального и тем самым подтвердил его репутацию бесчестного политикана. При этом мы оставляем за собой право продолжить защищать свои интересы в судебных инстанциях по другим обвинениям Навального и уверены в своем успехе.

Напомним, что в мае 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. Апелляционная жалоба оппозиционера 11 августа была отклонена Московским городским судом.