ФСИН не обращалась в суд по поводу заключения Навального

ФСИН опровергла информацию об обращении в суд об отмене условного наказания Навальному, сообщает ТАСС.
"ФСИН не обращалась в Симоновский суд Москвы с представлением об отмене Навальному условного наказания, назначенного приговором суда", – заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Виктора Васильева сообщил, что суд возвратил заявление Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному в связи с нарушением в оформлении документа.
"Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано", – приводило агентство слова Васильева.
Также утверждалось, что ФСИН просила заменить условный срок Алексею Навальному на реальный из-за нарушений оппозиционером Административного кодекса. Ведомство настаивало на этом в рамках дела о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше".
В 2014 году Навального осудили по этому делу три с половиной года лишения свободы условно.
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