Усманов заставит Навального ответить за слова
По словам Усманова, Навальный вводит пользователей интернета в заблуждение, в частности, заявляя, что бизнесмен якобы пытается скрыть, что сидел в тюрьме. "Я шесть лет просидел в тюрьме – в отличие от тебя – по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности", – сказал предприниматель.
Усманов также отметил, что Навальный во время своего обучения в Йельском университете занимался не изучением юриспруденции, а подготовкой к политической карьере. "Из нас двоих уголовник – ты, потому что находишься под приговором", – подчеркнул он.
"Ты говоришь, что я украл, забрал советские горно-обогатительные комбинаты. Ты выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена", – продолжил Усманов. По его словам, он никогда не участвовал в залоговых аукционах, а на покупку своих активов брал кредиты в банках.
Кроме того, предприниматель ответил Навальному на заявления о том, что он якобы не создает рабочих мест. "Ты врешь, что я не создавал рабочие места", – сказал Усманов. По его словам, за десять лет под его руководством были трудоустроены десятки тысяч людей. "Может, мне Леонид Ильич (Брежнев) золото партии оставил? А может, это я с моими партнерами это сделал?" – спросил бизнесмен.
Напомним, иск Алишера Усманова о защите чести и достоинства против Алексея Навального был зарегистрирован в Люблинском районном суде Москвы 12 апреля. Сегодня, 18 мая, начинается подготовка в разбирательству. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений блогера. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.
Руководимый Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта разместил в Сети фильм, где утверждалось, что Усманов якобы подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов (авторы назвали его связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым) дом и четыре гектара земли в поселке Знаменское, недалеко от Рублево-Успенского шоссе. В ФБК стоимость недвижимости оценили примерно в пять миллиардов рублей, назвав это взяткой.
Усманов пояснил, что не подарил особняк "Соцгоспроекту", а передал в рамках сделки по обмену земельными участками. Он отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около 50 миллионов долларов, а участок принадлежавшей ему земли в четыре гектара и расположенный на нем дом – примерно 45-50 миллионов. "Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления", – сказал он.
Эксперты отметили, что бизнесмен, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Адвокаты говорят, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.
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