Как россияне будут отдыхать в 2018 году

Правительство России составило календарь праздников на 2018 год. Благодаря некоторым переносам, граждан нашей страны ждут длинные выходные не только по случаю Нового года, но также и на 23 февраля и 8 марта.

Согласно документу, на новогодние праздники россиян ждет десятидневный отдых – с 30 декабря по 8 января. При этом, 6 января выпадает на субботу, поэтому этот день будет перенесен на пятницу 9 марта, а 7 января (воскресенье) – на среду 2 мая, сообщает "Российская газета".

В апреле субботний день 28-го числа станет рабочим, вместо этого выходным днем станет понедельник, 30 апреля. Таким образом, на майские праздники россиян ждут пять дней выходных – с 30 апреля по 2 мая и отдельно 9 мая.

Также перенос будет и в июне – субботний день 9-го числа станет будним, а понедельник 11-го числа – выходным. Благодаря этому в первом летнем месяце нас ждут три выходных дня.

Длинные праздники ждут россиян также в марте и феврале. По случаю Международного женского дня нас ждут четыре выходных дня подряд (с 8 по 11 марта), а в честь Дня защитника отечества – три выходных дня (с 23 по 25 февраля). Субботний день 29 декабря также станет рабочим, а день отдыха сместится на понедельник, 31 декабря.

Отметим. что в последние годы длинные российские праздники стали предметом острых споров в Госдуме. Так ранее депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложили внести изменения в Трудовой кодекс России. В частности, они предложили сделать 31 декабря официальным выходным днем, но отменить следующие за этим длинные новогодние каникулы.