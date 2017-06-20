Трагедия на Ладоге Соловьева требуют уволить Эксклюзив Наследство Баталова Дом-2

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Общество

Как россияне отдохнут в 2018 году

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Министерство труда и социальной защиты определило, как россияне будут отдыхать в 2018 году. Всего граждане получат 28 дней каникул.
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Ведомство составило график переноса выходных дней, выпадающих на официальные праздники, в следующем году. В 2018-м россиянам, по сути, подарят "второй отпуск", поскольку количество каникулярных дней совпадает с длительностью стандартного отпуска работников по трудовому законодательству.

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Так, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни – 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая, сообщается в документе, размещенном на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, дни отдыха, выпадающие на субботу – 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, – планируется перенести на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно, приходящиеся на понедельник. Таким образом, февральские каникулы продлятся с 23 по 25 число, мартовские – с 8 по 11, майские – с 29 апреля по 2 мая.

День Победы в 2018 году выпадает на среду, поэтому мы будем отдыхать только один день, непосредственно 9 мая. В июне россияне получат еще три нерабочих дня – с 10 по 12 число, а в ноябре – с 3 по 5.

Отметим, согласно трудовому законодательству в России официальными нерабочими праздничными днями считаются новогодние каникулы (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). По устоявшейся традиции если праздник совпадает с выходным днем, то отдых продлевается. 

Автор: Людмила Фоканова20 июня 2017, 11:16

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