Пойманную Путиным щуку пустили на котлеты

Владимир Путин и его спутники сами готовил себе еду во время рыбалки в Сибири. Из пойманной щуки они сделали котлеты.

Сопровождавшие президента чиновники сообщили подробности двухдневного мини-отпуска Путина. Во время отдыха рядом с президентом были министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол. На своей странице "ВКонтакте" Кара-оол написал, что гордится тем, что глава государства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы, передает РИА ФАН.

А пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов рассказал со ссылкой на слова Зимина, что президент и главы регионов во время отпуска в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда, сообщает РИА Новости.

Между тем сибирская рыбалка российского президента вызвала ажиотаж на Западе. Там разбирали по деталям все фотографии, опубликованные на сайте Кремля. Дошло до того, что немецкие стилисты посоветовали модникам, что надо делать, чтобы выглядеть как Владимир Путин.





По мнению экспертов издания Highsnobiety, стать похожим на Путина можно, надев куртку MKI за 79 долларов, брюки цвета хаки Maharishi за 229 долларов и ботинки Acne Studios в стиле милитари. Они обойдутся более чем в 700 долларов. Однако издание просто сделало рекламу известным брендам. На самом деле на Владимире Путине были вещи бренда "Армия России", и стоят они намного дешевле предложенных.

Другие западные издания напомнили о том, как проводят отпуск мировые лидеры. Пока российский президент Владимир Путин ныряет на два часа под воду для того, чтобы подстрелить щуку, германский канцлер Ангела Меркель поражает мир нелепыми нарядами, а канадский премьер шикует на Багамах, разбрасываясь долларами.

Немецкая газет Abendzeitung подметила, что фрау Меркель удивила публику в Зальцбурге разноцветным кимоно и черными брюками. Канцлер Германии уже одевалась точно так же в 2008 году на показе спектакля "Ромео и Джульетта" и в 2014 году на концерте известного австрийского пианиста Рудольфа Бухбиндера.

Меркель по традиции ездит каждый год в Зальцбург, чтобы посетить концерты и спектакли, а потом вместе с мужем путешествует по горам. На днях папарацци сфотографировали пару на фуникулере, при этом многие заметили невеселое выражение лица канцлера.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо любит отдыхать на широкую ногу. Его поездка с семьей на Багамы обошлась налогоплательщикам в 127 тысяч долларов. Десятки тысяч долларов потратили на выплату суточных госслужащим, которые сопровождали премьера, а перелет обошелся в 32 тысячи.