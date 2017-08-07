Секретное письмо о Путине переслали жительнице финского городка
Секретная переписка финских стражей порядка с графиком движения первых лиц двух государств пришла на электронную почту жительнице городка на северо-западе Финляндии. В письме указано время прибытия вертолета Владимира Путина и обсуждаются перемещения Саули Ниинистё (такие данные обычно держат в строгом секрете).
Правоохранители оправдывают свой ляп особенностями программного обеспечения. "В программе электронной почты Outlook все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения, сохраняются в системе. В данном случае то, что послание отправили также гражданскому лицу, замечено не было", – цитирует издание Iltalehti представителя полиции Восточной Финляндии Арто Тюнкконена
По словам полицейского чина, письмо поступило на электронную почту гражданскому лицу в девять часов вечера. Со времени приземления вертолета российского президента прошло около девяти часов – так что Путину ничего не угрожало, заверяют финские стражи порядка.
Владимир Путин посетил Хельсинки по приглашению Ниинисте 27 июля. Визит был приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах и обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. А в заключение посетили международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра в городе Савонлинна.
Во время визита в Финляндию Путину показали «Иоланту» #Путин #Финляндия #политикаhttps://t.co/irylJnzsuL pic.twitter.com/jgq6GwwjQM— Пятый канал Новости (@5tv) 28 июля 2017 г.
В момент, когда гражданка Финляндии получила секретное письмо, президенты уже слушали оперу "Иоланта", успокаивают в полиции. Тем не менее, по поводу инцидента будет подготовлен рапорт.
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