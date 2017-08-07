Путин отправил послание Ротару

Президент России Владимир Путин направил народной артистке СССР Софии Ротару телеграмму в честь дня рождения. "С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес. Желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия", – цитирует официальный сайт российского лидера его послание. Путин отметил, что Ротару пользуется всенародной любовью и как талантливая певица, и как обаятельный и душевно щедрый человек.
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