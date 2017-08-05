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Общество

Сила охотника Путина восхитила россиян

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Пользователи сети по достоинству оценили первые кадры подводной охоты президента России Владимира Путина. Граждане страны похвалили главу государства за хорошую физическую форму.
прочитано 1327 раз

В Сети в ночь на 5 августа появился уникальные видеоролик. На YouTube выложили кадры подводной рыбалки Владимира Путина.

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Несмотря на солидный возраст, главе государства удается поддерживать хорошую физическую форму. Многие были удивлены, что президент решился на подводный заплыв за щукой, который требует не только ловкости и сноворки, но и недюжинной силы.

"Самый лучшый президент в историй. Все умеет. Все может", – хвалит Путина один из комментаторов. "Настоящий мужик! Что в костюме, что с клюшкой, что с удочкой – всегда мужик!" – поддерживает другой пользователь Сети. 

Напомним, президент России Владимир Путин отправился на рыбалку во время рабочего визита в Бурятию. О приключениях главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Гонялся за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", – заявил он. Как писали Dni.Ru, после отдыха президент продолжил рабочий визит.

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

5 августа 2017, 11:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин покорил мир подводной охотой

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