Сила охотника Путина восхитила россиян

Пользователи сети по достоинству оценили первые кадры подводной охоты президента России Владимира Путина. Граждане страны похвалили главу государства за хорошую физическую форму.

В Сети в ночь на 5 августа появился уникальные видеоролик. На YouTube выложили кадры подводной рыбалки Владимира Путина.

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Несмотря на солидный возраст, главе государства удается поддерживать хорошую физическую форму. Многие были удивлены, что президент решился на подводный заплыв за щукой, который требует не только ловкости и сноворки, но и недюжинной силы.

"Самый лучшый президент в историй. Все умеет. Все может", – хвалит Путина один из комментаторов. "Настоящий мужик! Что в костюме, что с клюшкой, что с удочкой – всегда мужик!" – поддерживает другой пользователь Сети.



Напомним, президент России Владимир Путин отправился на рыбалку во время рабочего визита в Бурятию. О приключениях главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Гонялся за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", – заявил он. Как писали Dni.Ru, после отдыха президент продолжил рабочий визит.