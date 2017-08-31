Певица сделала развратные фото на фоне мемориала жертвам холокоста

Австралийская певица и танцовщица Ксоня вызвала гнев подписчиков, опубликовав сексуальные фото, сделанные на фоне мемориала жертвам холокоста в Румынии. Пользователи Сети обвинили красотку в невежественности и кощунстве.

Кадры с фотосессии возле мемориала жертвам холокоста Ксоня выложила на своей страничке в Instagram. На снимках полуголая красотка в коротком комбинезоне и ботфортах сексуально выгибается на фоне памятника.

Публикация от Xonia (@xonia) Авг 26 2017 в 11:04 PDT

Большинство подписчиков пришли в ужас от цинизма певицы. Другие же усомнились, что Ксоня вообще была в курсе, что позирует на фоне памятника евреям, уничтоженным в годы Второй мировой войны, передает Express.

Публикация от Xonia (@xonia) Авг 25 2017 в 11:15 PDT

Кроме того, фолловеры певицы недоумевают: как охрана мемориала и Институт Эли Визеля, в ведении которого он находится, допустили такую съемку. Позже представитель института Элизабет Унгурян заявила, что фотосессия была разрешена, передает Hot News. "Это общественный памятник. Любой человек может прийти сюда и сфотографироваться", – отметила она.

Публикация от Xonia (@xonia) Авг 21 2017 в 11:05 PDT

Сама Ксоня пока не прокомментировала скандал вокруг снимков. Более того, певица даже не удалила неоднозначные фото из своих аккаунтов, однако гневные комментарии к ним убрала, оставив только положительные.

Публикация от Xonia (@xonia) Авг 23 2017 в 11:31 PDT

Согласно выводам созданной в 2003 году международной комиссии во главе с Эли Визелем, с 1940 по 1944 годы жертвами румынских властей под руководством маршала Иона Антонеску стали не менее 300 тысяч евреев, согнанных со всей территории страны в еврейские гетто в Приднестровье и уничтоженных там. В 2009 году в память о погибших жертвах холокоста в Бухаресте был установлен памятник.

