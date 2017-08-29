Почему от россиян скрывают предотвращенные теракты

В 2016 году в России предотвращено более 20 терактов. В ФСБ считают: лучше не информировать общественность, чтобы не раскрывать потенциальным террористам методы работы спецслужб.

"На коллегии ФСБ президент проинформировал, что более 20 терактов предотвращено в 2016 году. Говорить о них нельзя, потому что раскрываются методы пресечения. Не надо террористов обучать методам ведения спецопераций спецслужбами", – заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает НСН.

Как отметил сенатор, все страны так или иначе борются с внутренним терроризмом, но лучше всего пока это получается у Израиля. Как напомнил Джабаров, террористы-одиночки противостоят не политическому строю: в действительности, они пытаются нанести вред стране, в которой чувствуют себя второсортными людьми.

Ранее сенатор уже высказывался в том ключе, что ответственность за преступления, связанные с террористической активностью, должна быть ужесточена в России на законодательном уровне. Ведь от действий экстремистов не застрахован никто.

"Таких тяжких последствий, которые возникают после теракта, наверное, не имеет ни одно другое преступление против человечности. В терактах погибают совершенно невинные люди, ничего не сделавшие террористам. Главное – возможность стать жертвой террористов угрожает всем и каждому. Теракт может произойти в любом месте, в любой точке планеты. Несмотря на все старания различных государств мира, от действий террористов-одиночек не застрахован никто", – считает Джабаров. "Потому наказание должно быть таким суровым, чтобы даже сама мысль о нем останавливала людей от участия в террористической деятельности", – резюмировал сенатор.