Летом россияне женятся вдвое чаще

С приходом лета количество свадеб в России возрастает. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), число браков с июня по август увеличивается в 1,8 раза по сравнению с зимой и в двое – с весной.

Согласно официальной статистике ЕМИСС, летом 2016 года в России было зарегистрировано 407 175 браков. По предварительным оценкам, летом этого года количество браков по сравнению с прошлым годом немного уменьшится – свадьбу сыграют 396 300 влюбленных.

Ежегодно на организацию и проведение свадеб россияне тратят существенные суммы. Эксперты находят этот рынок весьма прибыльным и отмечают сезонность свадеб. Как следствие, есть и сезонный спрос на сопутствующие товары и услуги, начиная от госпошлины в ЗАГСе и заканчивая покупкой колец и арендой лимузина.

"Летом люди чаще всего покупают ювелирные украшения и отправляются в свадебные путешествия", – говорит директор по развитию МФК "Рево Технологии" Александр Ярамышев. "По нашим данным, больше всего колец и украшений покупается в июле и в августе", – отмечает эксперт.

На июль и август приходится и пиковое количество свадеб. В июле прошлого года было зарегистрировано 138 733 брака, а в августе – 131 756. В июне 2016 года россияне женились 114 936 раз.

Средняя стоимость проведения торжества зависит от количества гостей и программы, а цены в каждом регионе отличаются. Самым дорогим городом для свадьбы по-прежнему остается Москва.