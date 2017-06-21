Летом россияне женятся вдвое чаще
Согласно официальной статистике ЕМИСС, летом 2016 года в России было зарегистрировано 407 175 браков. По предварительным оценкам, летом этого года количество браков по сравнению с прошлым годом немного уменьшится – свадьбу сыграют 396 300 влюбленных.
Ежегодно на организацию и проведение свадеб россияне тратят существенные суммы. Эксперты находят этот рынок весьма прибыльным и отмечают сезонность свадеб. Как следствие, есть и сезонный спрос на сопутствующие товары и услуги, начиная от госпошлины в ЗАГСе и заканчивая покупкой колец и арендой лимузина.
"Летом люди чаще всего покупают ювелирные украшения и отправляются в свадебные путешествия", – говорит директор по развитию МФК "Рево Технологии" Александр Ярамышев. "По нашим данным, больше всего колец и украшений покупается в июле и в августе", – отмечает эксперт.
В московских загсах запретили живую музыку, спиртное и лепестки цветов: https://t.co/4rCV1QgX6g#Москва #Свадьба pic.twitter.com/uNqbBJ28cw— ФедералПресс (@FederalPress) 17 мая 2017 г.
На июль и август приходится и пиковое количество свадеб. В июле прошлого года было зарегистрировано 138 733 брака, а в августе – 131 756. В июне 2016 года россияне женились 114 936 раз.
Средняя стоимость проведения торжества зависит от количества гостей и программы, а цены в каждом регионе отличаются. Самым дорогим городом для свадьбы по-прежнему остается Москва.
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