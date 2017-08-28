Гостей с "московскими" фамилиями бесплатно пустят в Исторический музей

С 4 по 10 сентября в Государственном историческом музее Москвы пройдет акция, приуроченная ко Дню города и 145-летию со дня открытия музея, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. В ее рамках вход на экспозицию для обладателей "московских" фамилий – Москвин, Москвитин, Москвитинов, Москвитянов, Москвичев, Московин, Москович, Московкин, Московский и им подобных – смогут бесплатно ознакомиться с экспозицией. Более того, на экскурсии в музее им также не придется платить.
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