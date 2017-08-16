Улюкаев набросился с обвинениями на Сечина

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев прокомментировал свое уголовное дело. Он обвинил главу "Роснефти" Игоря Сечина в провокации взятки.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал. Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", – заявил экс-чиновник на суде.

Вместе с тем Улюкаев уверен, что в исторической перспективе его дело "принесет пользу русскому народу". Как именно – бывший министр экономического развития не уточнил.

Журналисты заметили, что на первое слушание подсудимый принес электронную книгу, сообщает "Газета.ru". "Это Чехов" – пояснил тот. Улюкаев назвал писателя "великим русским", с сожалением отметив, что мало читал в последнее время. Остановился он на рассказе "Убийство".





Напомним, что бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. По версии следствия, он вымогал взятку в размере двух миллионов долларов у представителя компании "Роснефть". Вскоре чиновник был отправлен в отставку.

В начале августа в Замоскворецком суде Москвы прошли предварительные слушания. На вопрос о том, кому могла понадобиться такая провокация, Улюкаев ответил уклончиво: "Тем, кто ее организовал. Коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб". Также он с иронией поблагодарил российское правосудие за то, что потерял 14 килограммов.

