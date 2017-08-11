Состоятельные люди склонны к мазохизму

Средняя заработная плата увлекающегося триатлоном американца составляет 126 тысяч долларов в год. Их инертные и безвольные сограждане едва дотягивают до 55 тысяч долларов.

Как утверждают американские психологи, в таком тяжелом виде спорта, как триатлон есть что-то, что цепляет и больше не отпускает никогда. Это стремление к четким целям, понятное физическое удовлетворение и отсутствие всякой саморефлексии, указывает Daily Mail.

Майкл Сакс, спортивный психолог из Университета Темпл, сичтает, что люди, которые успешны в изнурительном спорте и получают высокий доход, имеют сходный менталитет. Например, у них общий выский уровень самомотиваци и умственной работы. Неважно, какой спорт выбрать – тот же триатлон, или это будет альпинизм и скалолазание – все тяжелые виды спорта требуют стойкой мотивации, чтобы достичь финиша.

Также у состоятельных людей другие критерии счастья, в отличие от серой массы. Большинство считает, что счастье – это любовь, но более состоятельные люди говорят, что гораздо более полное счастье приносит осознание собственных достижений и побед.

Тем временем ученые из университета Кардиффа заявили, что поклонники экстремальных видов спорта просто-напросто жаждут испытывать боль. Вместо того, чтобы упорядочить свои мысли, они изнуряют себя спортом, чтобы избежать забот – это даже можно назвать мазохизмом.