Оказывающая первую помощь эпилептикам собака покорила Сеть

На YouTube набирает популярность ролик, опубликованный девушкой по имени Дженай. Она показала, как ее служебный пес Кольт будет оказывать ей первую помощь при внезапном приступе эпилепсии.

Дженай перенесла серьезную травму головы, в результате чего у нее случаются эпилептические приступы. Но рядом с ней всегда находится специально обученная собака по кличке Кольт, передает портал Портал Bustle.

Пес тренируется ежедневно. Девушка сняла на видео симуляцию приступа, а Кольт в этот момент выступил в роли подушки. Видеозапись мгновенно стала вирусной.