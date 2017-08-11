Оказывающая первую помощь эпилептикам собака покорила Сеть
Дженай перенесла серьезную травму головы, в результате чего у нее случаются эпилептические приступы. Но рядом с ней всегда находится специально обученная собака по кличке Кольт, передает портал Портал Bustle.
Пес тренируется ежедневно. Девушка сняла на видео симуляцию приступа, а Кольт в этот момент выступил в роли подушки. Видеозапись мгновенно стала вирусной.
Зрители остались недовольны ведущим
Актер опубликовал видеозапись разговора с дочерью
Ясновидящая рассказала о переживаниях телеведущей
Известная блондинка рассказала о своих планах