Загранпаспорта в России будут выдавать по-новому

МВД России разрабатывает поправки в законодательство, при которых изменится срок ожидания загранпаспорта. На сколько будет предложено сократить бюрократические процедуры, еще не уточняется.

В Министерстве внутренних дел считают, что сроки оформления загранпаспортов сейчас неоправданно затянуты, и их следует сократить. Планируется внести изменения в статью закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

В настоящее время поправки к закону находятся на обсуждении. Уведомление о начале разработки размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее МВД получило соответствующее поручение от правительства России. Насколько быстро каждый россиянин сможет получить загранпаспорт, пока неизвестно. Поправки находятся на обсуждении.

Согласно действующим правилам, срок оформления загранпаспорта не должен превышать один месяц в случае подачи заявления по месту жительства и четырех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.

В случае необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника, требующих выезда из России, срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней. При этом данные обстоятельства должны у гражданина документально подтверждены.

Напомним, в 2015 году Госдума приняла закон, предусматривающий возможность выдачи россиянам второго загранпаспорта. По словам одного из авторов проекта, замглавы конституционного комитета Ризвана Курбанова, второй паспорт может понадобиться при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте россиянина отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в какую-то другую, недружественную первой.