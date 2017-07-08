Кузнецова поздравила россиян с Днем семьи

Поздравления с Днем семьи, любви и верности направила россиянам уполномоченный по правам ребенка при президенте России. К пожеланиям Анны Кузнецовой присоединились участники Форума молодых семей.

Из Костромы, где прошел Всероссийский Форум молодых семей, пришло поздравление с Днем семьи, любви и верности. "Все российские семьи поздравляют уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и участники Форума. Большие и маленькие", гласит запись на странице омбудсмена в социальной сети Facebook.

Анна Кузнецова стала почетным гостем на форуме в Костроме. "Самое важное – искать новые инструменты их решения. А решение самое важное – в объединении усилий. Поэтому здорово, что сегодня эти молодые и активные семьи приехали не только задавать вопросы, но и давать свои ответы, очень важно их поддерживать", – заявила участникам Кузнецова.

Состоялся прямой диалог детского омбудсмена, региональных властей и специалистов федерального уровня с молодыми семьями. А пока мамы и папы задавали серьезные вопросы, получали на них ответы, обсуждали проблемы и намечали пути их решения, в этом же зале работали детские площадки для малышей. Рисование, лепка, конструирование. Как отметили делегаты, форум и ценен тем, что мероприятия – для всех членов семьи.

В течение пяти дней здесь работали семейные ассоциации, родительские клубы, театральные и танцевальные студии. В рамках форума состоялось несколько конкурсов. Награды их победителям вручили Анна Кузнецова и руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Лидеры "конвейера проектов" отмечены грантами в 100 и 200 тысяч рублей.