Госдума проведет парламентские слушания по теме курортного сбора

Парламентские слушания по законопроекту о курортном сборе пройдут в ближайший понедельник, 10 июля. Они состоятся на в нижней палате парламента с участием представителей законодательной и исполнительной власти.



О дате проведения слушаний сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам заседания Совета нижней палаты парламента. Он рассказал, что в ходе него была достигнута соответствующая договоренность.

По словам депутата, будет продлен срок подачи поправок к данному проекту закона. Как рассказал законодатель, предложения будут приниматься до 11 июля включительно.

Напомним, с предложением провести парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора в России выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении и пообещали доработать его ко второму, с учетом экспертных мнений. Документ предусматривает, что средства с отдыхающих будут взыматься в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении в зале пленарных заседаний Госдумы присутствовали представители властей курортных городов страны. В их числе – мэр Евпатории Андрей Филонов, глава Сочи Анатолий Пахомов, спикер Ставропольской краевой думы Геннадий Ягубов, зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев, мэр Кисловодска Александр Курбатов и его коллега из Геленджика Виктор Хрестин. Ожидается, что ставка сбора не будет превышать 100 рублей с одного человека.