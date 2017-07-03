Неуклюжая панда на детской площадке покорила Сеть
На опубликованных кадрах видно, как панда пытается пролезть в баскетбольное кольцо, но в конечном счете там застревает. Спустя несколько секунд борьбы животное выбралось из ловушки и опустилось на землю, передает Life.ru. Видеозапись набрала тысячи просмотров на YouTube.
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