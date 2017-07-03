Неуклюжая панда на детской площадке покорила Сеть

Детеныш панды застрял на детской площадке во время игры с сородичем. Ролик вызвал восторг у пользователей Сети.

На опубликованных кадрах видно, как панда пытается пролезть в баскетбольное кольцо, но в конечном счете там застревает. Спустя несколько секунд борьбы животное выбралось из ловушки и опустилось на землю, передает Life.ru. Видеозапись набрала тысячи просмотров на YouTube.