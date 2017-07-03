ОНФ внесет поправки в "лесную амнистию"

Поправки в законопроект о "лесной амнистии" подготовили эксперты Общероссийского народного фронта. Они будут учтены Госдумой при рассмотрении документа во втором чтении.

Поправки, подготовленные правительством, не учитывают рекомендаций, высказанных при рассмотрении документа в первом чтении, отметили в ОНФ. Так что экспертам Фронта пришлось подготовить свой вариант изменений в законопроект о "лесной амнистии".

В первом чтении Госдума приняла законопроект "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров", более известный как "лесная амнистия", 24 мая 2017 года. Закон призван легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.



Эксперты ОНФ уверены, что амнистия не должна коснуться участков особо охраняемых природных территорий (в том числе национальных парков), водоохранных зон, защитных лесов и "зеленых щитов" мегаполисов. Кроме того, чтобы пресечь возможные риски злоупотребления "лесной амнистией" со стороны недобросовестных собственников, необходимо ограничить ее распространение на те лесные участки, которые были выделены гражданам до 10 августа 2008 года. В то время в России имелась возможность выделять земли лесного фонда для садовых и дачных товариществ.



"Мы считаем, что в случае принятия "лесной амнистии" без поправок экспертов Общероссийского народного фронта будут потеряны десятки миллионов гектаров особо ценных лесов. Безусловно, необходимо соблюдать неотъемлемые права граждан на собственность – но при этом нельзя забывать и о конституционном праве каждого на благоприятную окружающую среду", – заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев.

По словам Будуева, в законопроекте должны быть четко прописаны правила компенсационного лесовосстановления после того, как участок на землях лесного фонда будет отдан собственнику. "При выбывании участка из состава лесного фонда в качестве компенсации к нему должен быть присоединен равнозначный участок, выделенный из состава иной категории земель, с обязательным проведением общественных слушаний. Граждане, которые не успели ничего построить на своих участках, находящихся в составе лесного фонда, должны получить участки аналогичной площади на землях подходящей категории", – отметил депутат.



Не должны попасть под амнистию участки, размер которых превышает установленную в регионе максимальную площадь. То есть, для владельцев шести соток проблем не возникнет – но амнистией не смогут воспользоваться владельцы обширных гольф-полей.

