ОНФ взял на контроль закрытие свалки в Балашихе
Огромная свалка в Балашихе подошла вплотную к многоэтажным жилым домам. Эксперты ОНФ отмечают, что полигон находится на особом контроле у активистов Народного фронта. С самого начала запуска портала "Интерактивная карта свалок" от местных жителей по этому полигону пришло беспрецедентное количество заявок – более 8 тысяч.
"Свалки – проблема всех регионов страны. Жители Балашихи подняли только один из вопросов: почему свалка расположена рядом с жилыми кварталами?"– отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
Известно, что ресурс полигона исчерпан, но на него продолжат тоннами везти мусор. "Мы растим горы мусора. В районе Долгопрудного уже возвышаются искусственные горы из отходов, а общая площадь свалок в нашей стране сопоставима с площадью Швейцарии", – сказала Тимофеева и заявила о необходимости реформа отрасли.
"Сейчас у нас в мусорку попадают бумага, картон, пластик, лампы и батарейки – а все это должно идти в переработку, часть – во вторичное использование", – отметила депутат и активист ОНФ.
В свою очередь, координатор проекта Народного фронта "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов напомнил, что по факту обращения жителей Балашихи активисты Народного фронта проводили на полигон Кучино рейд в феврале 2017 года и выявили массовые нарушения природоохранного законодательства.
Во время прямой линии с президентом были подняты и другие экологические проблемы, которые находятся в фокусе внимания активистов Народного фронта: загрязнение угольной пылью портовых городов, проблема охраны озера Байкал и потребности развития местных поселков.
Владимир Путин высоко оценил работу Общероссийского народного фронта и проект "Интерактивная карта свалок", который стал эффективным инструментом решения проблем с незаконными свалками и полигонами.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.
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