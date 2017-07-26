В РЖД опровергли опасность московских электричек

Все выпускаемые на маршрут электрички безопасны для пассажиров, заявили в РЖД. К перевозкам допускаются только полностью технически исправные составы. Вопросы безопасности рассматриваются в первую очередь. Подвижной состав регулярно обновляется и проходит капитальный ремонт, передает сетевое издание m24.ru. РЖД постоянно контактирует с Ространснадзором, а также проводит проверки поездов и условий труда работников. Все неполадки своевременно устраняются.

Ранее "Коммерсантъ" написал, что Ространснадзор выявил многочисленные нарушения в работе московских пригородных поездов. В частности, по информации издания, опасность представляют тормозные и противопожарные системы.