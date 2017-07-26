Московские электрички признаны опасными

Ространснадзор выявил многочисленные нарушения в работе московских пригородных поездов, сообщает "Коммерсантъ". Главную опасность представляют тормозные и противопожарные системы.
Отмечается, что в год столичными электричками пользуются 540 миллионов пассажиров. Документы по итогам проверки Ространснадзора направлены в транспортную прокуратуру.
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