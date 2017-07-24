Котенок с необычным рисунком на морде удивил мир

Японский пользователь Twitter опубликовал короткий ролик с котенком, на морде которого забавно расположилось пятно в форме другого котенка. Комментаторы посчитали эту отметину признаком суперсилы.

Пользователь @TOKAITRICK_bot опубликовал забавное видео, в котором главную роль сыграл котенок с интересным рисунком на мордочке. Темное пятно похоже на изображение другого котенка, свернувшегося клубком. Твит уже набрал более ста тысяч "лайков".

Комментаторы воспользовались публикацией, чтобы высказать множество предположений по поводу странного пятна. Вспомнив фильм Кристофера Нолана Inception, основанный на идее нескольких уровней снов внутри сна, пользователи сошлись во мнении, что котенок достиг "второго уровня погружения" в призрачный мир сновидений. Другие просто предположили, что герой ролика обладает сверхспособностями.