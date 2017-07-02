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Как циркач-шизофреник стал криминальным кардиналом

Вячеслав Иваньков (Япончик). Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Агенты ФБР пришли за Вячеславом Иваньковым 8 июня 1995 года. Известного в России под кличкой Япончик "предпринимателя" обвинили в вымогательстве и фиктивном браке с гражданкой США. Суд отправил его в тюрьму "Алленвуд", на 9 лет и семь месяцев. Однако злоупотреблять гостеприимством американской пенитенциарной системы Япончику не пришлось: уж очень его хотели видеть на родине.
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Слава Иваньков родился в 1940 году в Москве. Мальчик рос болезненным, но обнаружил неожиданно твердый характер. Несмотря на предупреждения врачей, решил стать не слабее своих сверстников, для чего еще в детстве серьезно занялся борьбой и боксом. А после окончания восьмилетки поступил в цирковое училище.

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Воздушным гимнастом Славе не суждено было стать: на тренировке сорвался и получил серьезную травму головы. Она давала о себе знать обмороками, однако к врачам Иваньков решил не обращаться. Позже Славина голова пострадала еще раз – в автокатастрофе. Когда Япончик все же попал в руки медиков, те установили, что причиной неутешительного диагноза, который им пришлось поставить пациенту, были именно эти травмы. Вердикт врачей: шизофрения и пожизненная инвалидность 2-й группы.

"Коллеги" Иванькова утверждали, что воровать он начал еще в 14 лет. Однако в милицейских сводках Вячеслав засветился только в двадцатипятилетнем возрасте – попался на карманной краже. Будущий криминальный авторитет при задержании оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, буянил. Вот тут-то, заподозрив неладное, его и сдали врачам, которые направили Славу на принудительное лечение. Лечиться Иваньков не хотел, так что из больницы имени Кащенко сбежал. Скрываясь от милиции, умудрился экстерном сдать экзамены за 9-10 классы.

Женился Вячеслав рано. Его первой супругой стала ассирийка Лидия Айвазова. Благодаря национальности жены Иваньков получил еще одно прозвище – "Ассирийский зять". Вскоре у них родился сын.

Вячеслав Иваньков (Япончик). Фото: wikipedia.org

Кличку Япончик Иваньков получил за специфический разрез глаз, а также по аналогии со знаменитым Мишкой Япончиком, который в 1920-е годы  "бомбил" сейфы в Одессе. Первые ступени на пути к званию "тайного кардинала" преступного мира он преодолел в конце 1960-х в банде Монгола (Геннадия Корькова). В группировку его взяли за успехи в боксе: по некоторым сведениям, он даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Банда Монгола специализировалась на вымогательстве. Жертвами становились подпольные миллионеры, фарцовщики, коллекционеры – все, кого в те годы называли "живущими на нетрудовые доходы". С жалобами в милицию обращались редко: цеховикам пришлось бы объяснять происхождение миллионов. Люди Монгола вывозили свои жертвы (иногда вместе с семьями) в лес, подвешивали к деревьям, заставляли рыть себе могилу. Был в банде и свой специалист по пыткам – шизофреник и наркоман по кличке Палач.

МУР накрыл банду в 1972 году. Монгола отправили в места не столь отдаленные на 14 лет, большие сроки получили все его подельники. Все, кроме Япончика – тот каким-то чудом избежал наказания и залег на дно.

Однако долго отлеживаться было не в характере Иванькова. Через некоторое время он создает свою группировку. "Специализацию" Япончик с соратниками менять не стали, продолжили дело Монгола. Новоявленные "робингуды" занимались "экпроприациями", пытками выколачивая у цеховиков и спекулянтов ценности и деньги. К банде присоединяются досрочно освободившийся подельник Монгола, Балда, и матерые уголовники Слива и Асаф. Группировка в расширенном составе начинает гастроли по всему СССР.

Страшные следы деятельности бандитов остались в Риге, в Казани, в Свердловске. Развязывая языки своим жертвам, гастролеры в средствах не стеснялись, так что редкое дело обходилось без трупов. В Казани был убит налетчик по кличке Чарлик, в Риге – спекулянт по кличке Яша. В Свердловске дочь известного цеховика Тарланова отдала Иванькову всю имевшуюся в доме "ювелирку".

Вячеслав Иваньков (Япончик). Фото: кадр youtube.com

Удивительно, но Япончику все сходило с рук. И только в 1974 году он попал в Бутырку. Причем не за свои разбойничьи похождения, а за тривиальную драку. Иваньков со своим дружком Ясафом схлестнулся в ресторане "Русь" с грузинскими урками, стычка завершилась перестрелкой и смертью одного из кавказцев. Интересно, что и в этом случае участие Япончика в драке доказать не удалось: у всех свидетелей неожиданно обнаружилась прогрессирующая амнезия – проще говоря, провалы в памяти.

И все же Вячеслава обвинили – только не в убийстве, а в подделке документов (при нем обнаружили фальшивое водительское удостоверение). Пока Япончик сидел в Бутырском следственном изоляторе, уголовные авторитеты его "короновали". Звание вора в законе Иванькову позже пришлось неоднократно подтверждать делами – не все криминальные "шишки" признавали заслуги новоиспеченного коллеги.

На некоторое время остановить разогнавшегося Япончика удалось лишь самой могущественной спецслужбе, КГБ СССР. "Кагэбэшники" разрабатывали банду долго, скрупулезно собирали улики. Они установили нелегальные квартиры и дачи, где жили люди Иванькова, номера 30 автомашин, которыми они пользовались. Брать главаря решили в мае 1981-го, когда бандиты устрлоили себе "отпуск" на Черном море.

Япончик ехал в своей "шестерке", когда машину блокировали сразу несколько милицейских автомобилей. Иваньков попытался пойти на таран, агентам пришлось стрелять по колесам. При аресте изъяли три поддельных водительских удостоверения и четыре паспорта на разные имена. Нашли и медицинские справки, свидетельствующие, что Иваньков – инвалид 2-й группы и шизофреник. 

Дело в суде разваливалось на глазах. Свидетели один за другим отказывались от своих показаний. В итоге доказать удалось лишь один эпизод вымогательства под угрозой оружия. Зато дали на всю катушку – Япончик получил 14 лет.

Условия для вора в законе Иванькова в местах лишения свободы создали более чем комфортные. Хотя время от времени ему приходилось подтверждать свое реноме "отказника" жестокими выходками. За злостное несоблюдение режима Япончика переводят из Магадана в Тулун, зону тюремного режима СТ-2. Здесь часть заключенных, подстрекаемая кавказским "крестным отцом" Махо, не желала признавать его "вором". Чтобы доказать, что заслуженно оказался в уголовной элите, Япончик напал с табуретом в руках на офицера тюрьмы лейтенанта Кушнаренко, якобы порвавшего письмо от матери вора. Офицер после удара по голове остался жив, но из тюрьмы его убрали.

За время заключения Иваньков нарушал режим 58 раз, 35 раз попадал в штрафной изолятор и карцер, на два месяца переводился в тюремную камеру. Дважды суд продлевал ему срок наказания: Япончик жестоко избивал своих коллег по заключению. И все же из 14 лет заключения Вячеслав отсидел 10. За него хлопотали высокопоставленные друзья, и в 1991 году Иванькова освободили условно-досрочно. Есть версия, что силовики с помощью авторитета Япончика хотели приструнить активизировавшиеся кавказские преступные группировки.

Вячеслав Иваньков (Япончик) с супругой Фаиной Комиссар. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Год спустя Иваньков под видом сотрудника киностудии выезжает в Германию, а оттуда в США. Поддельными документами его обеспечило российско-американское совместное предприятие "Приоритет" – созданное, по некоторым данным, специально для эмиграции Япончика. Помог ему и фиктивный брак с гражданкой США Ириной Ола – аккомпаниаторшей известного певца Вилли Токарева.

Иваньков обосновался в Нью-Йорке, где стал посредником в спорах между криминальными авторитетами и российскими бизнесменами. Не брезговал и наркобизнесом. Он организовал бригаду из 250 бывших спортсменов и военных во главе с бывшим офицером КГБ. Отдельные источники сообщали также, что Иваньков тайно посещал и Москву, где пытался спровоцировать войну против чеченских группировок. Позднее в западной прессе встречались утверждения, что фактически в это время Иваньков был главой "русской мафии" в Нью-Йорке. В собственности Иванькова, по некоторым данным, находились рестораны в Майами и Денвере, автомагазин в Хьюстоне и недвижимость в Колорадо.

ФБР задержало Япончика в 1995 году. Его обвинили в вымогательстве 3,5 миллиона долларов у американских предпринимателей Александра Волкова и Владимира Волошина, владельцев фирмы Summit International. За вымогательство и фиктивный брак суд приговорил Вячеслава к 9 годам и семи месяцам заключения, которые он отбывал в тюрьме "Алленвуд".

Однако в России Япончика не забывали. В 2000-м году Москва просит Вашингтон экстрадировать Иванькова. Ему предъявлено заочное обвинение в убийстве двух турецких бизнесменов, совершенных еще в 1992-м году. Иванькова депортируют. Однако уголовное дело, возбужденное против него на родине, разваливается, суд присяжных в 2005 году признает Япончика невиновным.

Окрыленный очередным успехом вор в законе  активно участвует в разборках между группировками Таро и Деда Хасана в Москве. И, естественно, наживает себе новых врагов. Япончика застрелили в июле 2009 года у столичного ресторана "Тайский слон". Сразу два снайпера открыли огонь  из одной точки – стоявшего неподалеку грузовика. Стреляли в живот, из чего был сделан вывод, что убили Иванькова из мести: смерть от таких ранений долгая и мучительная.

Могила Вячеслава Иванькова. Фото: кадр youtube.com

Промучился Япончик в больнице до октября. Усилия лучших и самых дорогих врачей не помогли – вор скончался от перитонита. Похоронили Иванькова с помпой на Ваганьковском кладбище. Распоряжался похоронами вор в законе Дед Хасан. Которому, кстати, тоже оставалось жить недолго – его застрелят спустя 3 года. 

Автор: Игорь Силецкий2 июля 2017, 09:57

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