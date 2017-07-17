Ездящая верхом собака покорила Сеть

Жительница техасского города Берн Кэтрин Рикман обучила своего лабрадора ездить верхом на лошади. Для собаки даже изготовили специальное седло.

Кэтрин разместила на видеохостинге ролики с участием лошади и собаки. Дружба двух животных настолько поражает и умиляет пользователей, что видеозаписи за считаные дни набрали тысячи просмотров.

В одном ролике лабрадор-ретривер Мейзи едет верхом на Бейли. Другое короткое видео демонстрирует, как пес водит лошадь по двору, держа поводья в зубах. Хозяйка животных рассказала, что собаке уже исполнилось десять лет, но не уточняет, сколько времени ушло на обучение Мейзи верховой езде.