Ездящая верхом собака покорила Сеть
Кэтрин разместила на видеохостинге ролики с участием лошади и собаки. Дружба двух животных настолько поражает и умиляет пользователей, что видеозаписи за считаные дни набрали тысячи просмотров.
В одном ролике лабрадор-ретривер Мейзи едет верхом на Бейли. Другое короткое видео демонстрирует, как пес водит лошадь по двору, держа поводья в зубах. Хозяйка животных рассказала, что собаке уже исполнилось десять лет, но не уточняет, сколько времени ушло на обучение Мейзи верховой езде.
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