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Общество

Социальные проекты получат президентские гранты

Фото: президентскиегранты.рф
На первый в этом году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) подано рекордное количество проектов на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Заявки подали НКО из абсолютного большинства регионов России.
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Более 6 тысяч заявок получил на сей раз Фонд президентских грантов. Основная часть проектов – по образованию и здравоохранению (14,2 и 14,8%). Сохранению исторической памяти и молодежной политике посвящены 10,3% и 8,5% проектов, 7,6% – развитию гражданского общества, 5,2% – защите прав и свобод граждан.

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По итогам прошедшего заседания до экспертизы были допущены 5933 заявки. Недопущеннымии оказались 690 заявок, которые не соответствовали требованиям положения о конкурсе, объяснили в фонде. Объединенным экспертным советом определен порядок проведения независимой экспертизы представленных проектов, а также утвердил экспертный состав конкурса.

Каждая из заявок будет оценена не менее чем двумя специалистами исходя из десяти критериев. По каждому из них будет присваиваться от ноля до десяти баллов. Максимальный рейтинг, который может получить каждая заявка, – 100 баллов.

После завершения оценки ее результаты будет рассмотрены на заседании Объединенного экспертного совета, который сформирует проект перечня победителей конкурса. С этой целью будет определено минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее организация признается победителем конкурса по трем группам заявок в каждом из 12 грантов направлений: для заявок с суммой гранта не более полумиллиона рублей, для грантов с заявленной суммой свыше 500 тысяч рублей, а также для заявок, чья запрашиваемая сумма превышает три миллиона рублей.

Благодаря президентским грантам в России становятся реальностью множество не только научных, но и социально значимых проектов и идей. Ярким примером может служить автономная некоммерческая организация "Перспектива", чей проект "Через тернии – к звездам!" стал одним из победителей конкурса в январе. Благодаря президентскому финансированию появилась методическая площадка для учителей русского языка и литературы, которые работают с детьми с нарушениями речи и задержкой психического развития, рассказала Dni.Ru руководитель проекта Ольга Крайник.

"В последнее время стали закрываться коррекционные школы, поток детей пошел в общеобразовательные классы. Учителю, который никогда не работал с такими детьми, очень сложно методически организовать этот процесс. Проект задумывался как помощь педагогу, создание банка заданий по русскому языку и литературе. Это поможет учителю прийти в класс и занять такого ребенка", – сказала Крайник. По ее словам, в процессе создание банка пособий для 5-6 класса. На сегодняшний день в нем более 200 заданий по русскому языку и столько же по литературе. В проекте – методичка по организации работы с такими детьми.

Фото: президентскиегранты.рф

Итоговое согласование перечня победителей конкурса примет координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов. Его результаты будут объявлены не позднее 31 июля этого года.

Конкурсы на предоставление президентских грантов участвующим в развитии институтов гражданского общества некоммерческим организациям проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 годы конкурсы были организованы несколькими операторами. Начиная с этого года всеми вопросами занимается единый оператор – Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса. Прием заявок от некоммерческих организаций осуществлялся с 17 апреля по 31 мая. Заявки на участие во втором туре конкурса НКО смогут подать в период с 16 августа по 29 сентября.

Автор: Федор Лопырев9 июня 2017, 19:34

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