"Сообщество" наладило контакты социальных активистов с бизнесом

Некоммерческие организации (НКО), власти и бизнес с начала года подписали более 240 соглашений о сотрудничестве. В этом им помогли форумы Общественной палаты "Сообщество". Очередная встреча предпринимателей, чиновников и общественных активистов открывается 9 июня в Ростове-на-Дону.

Участники форума активных граждан "Сообщество" на берегах Дона обсудят реализацию проектов социально ориентированных НКО. Первый день начнется с работы "университета" Общественной палаты России. Его студенты – это гражданские активисты, представители бизнеса, власти и СМИ.

"Впервые в этом году появилась такая площадка, как "акселерация". То есть у нас на каждом форуме заключаются соглашения о сотрудничестве между бизнесом, властью и НКО, и мы все эти соглашения отслеживаем. Таких соглашений на текущий момент уже более 240", – сообщила журналистам член ОП России Юлия Зимова.

Форум продлится два дня, в течение которых для представителей бизнеса предусмотрена отдельная образовательная и дискуссионная программа. "Общественные организации уже научились разговаривать на языке бизнеса, а бизнес в свою очередь осознал, что к реализации корпоративных социальных программ необходимо привлекать НКО. Это взаимодействие обеспечит обеим сторонам устойчивое развитие и приведет к ощутимым результатам", – заявил Вадим Ковалев, заместитель генерального директора Ассоциации менеджеров России, организации-партнера образовательной программы форума.

Второй день "Сообщества" его участники проведут на дискуссионных площадках, они обсудят актуальные социальные вопросы региона. Завершит форум мероприятие под названием "Акселерация межсекторного сотрудничества". На этой площадке делегаты проверят, насколько конструктивным получится диалог власти, бизнеса, СМИ и гражданских активистов. Здесь же авторы социальных проектов представят свои детища сотрудникам социально ответственных компаний и государственных структур. Самые успешные получат приглашение к сотрудничеству, передает ТАСС.

В этом году форумы Общественной палаты "Сообщество" прошли в Красноярске, Казани и Ярославле. Следующая встреча запланирована в Тюмени.