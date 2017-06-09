Погода в длинные выходные огорчит россиян

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столицу вновь вернутся дожди. При этом температура воздуха будет "немного не дотягивать" до климатической нормы.

Аналитики погодного центра "Фобос" отметили, что с пятницы, 9 июня, в столице установится сравнительно комфортная температура, днем +18...+20 градусов в городе и +16...+21 по области, однако возможны кратковременные дожди. Тем не менее, сегодня Москва находится в области повышенного атмосферного давления, в связи с чем "существенных осадков" не ожидается. "Однако из-за близости фронтальной системы ожидается постепенное натекание облаков, что ограничит приток солнечного тепла и столбики термометров немного не дотянутся до нормы июня", – пояснил он.

В субботу дневная температура воздуха опустится до +17...+19 градусов, при этом в некоторых районах также возможны кратковременные дожди, передает РИА Новости. "Ситуация обусловится высотным циклоном, в такой обстановке в небе будут тесниться плотные дождевые облака, а температурный фон окажется на два-три градуса ниже свой климатической нормы", – рассказал специалист.

"В воскресенье погода будет неустойчивой, но станет теплее, поскольку солнце будет чаще из облаков выглядывать", – добавил синоптик. Однако, по его словам, и в этот день не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.

При этом эксперт подчеркнул, что на следующей недели температурные показатели вернутся в рамки климатической нормы. Западный антициклон очистит небо от облаков, а столбики термометров покажут до +25 градусов. Отметим, что нерабочими будут дни с 10 по 12 июня включительно, поэтому в выходной понедельник жители столицы смогут насладиться хорошей погодой.

На календаре июнь, а погода напоминает сентябрь. — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 1 июня 2017 г.

Ранее специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой погоды следует ждать в конце рабочей недели гостям и жителям столицы. По данным синоптиков, воздух прогреется лишь до +18...+20 градусов, а северо-восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Также специалисты добавили, что ждать жары в июне 2017 года не стоит.