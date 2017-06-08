В Москву возвращаются дожди

По данным Росгидромета, в столичном регионе 8 июня будет комфортная и теплая погода. Однако картину подпортит кратковременный дождь.

В Москве термометр покажет +19...+21, по области – +17...+22, скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, сообщили в ведомстве. В ночь на 9 июня выпадут осадки.

"Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь", - цитирует представителя метеослужбы ТАСС. Ночью будет +9...+11, по области – +6...+11.

Днем 9 июня характер погоды не изменится. В Подмосковье при переменной облачности пройдет небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 18-20 градусов.

Как писали Dni.Ru, глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков рублем за недостоверные прогнозы. Недовольна их работой и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее она поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике выяснить причину неточной сводки на 29 мая. Напомним, что порывы шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, достигали 30 метров в секунду.

Жертвами стихии стали 15 человек, около 200 пострадали. Были повалены свыше 17 тысяч деревьев, а также повреждены крыши почти 300 зданий.