"Холостяцкие" дни Трампа подошли к концу

В Белом доме вот-вот произойдет воссоединение семьи. Жена и сын американского президента переезжают в Белый дом.

Мелания Трамп стала первой в современной истории США супругой президента, которая не торопится занять предназначенные ей апартаменты первой леди государства в президентской резиденции. Общественное мнение сходится в том, что ее переезд поможет Дональду Трампу укрепить позиции, пошатнувшиеся в последнее время из-за скандалов вокруг предполагаемых "российских связей" его окружения. Кроме того, тем самым Трамп покажет устойчивость своей семьи.

Переезд Мелании Трамп с президентским сыном Бэрроном назначен на 14 июня: как раз у Бэррона закончится учебный год. В окружении американского президента поговаривают, что прибытие супруги и сына наконец-то посодействует более упорядоченной жизни главы государства. Может быть, Трамп даже перестанет засиживаться за полночь за делами и чуть что строчить в Twitter сутки напролет, пишет американское интернет-издание Politicoсо.

"Этот шаг создает впечатление, что брак президента стабилен и крепок, а его домашняя жизнь под контролем", – пояснила профессор истории из Университета Огайо Кэтрин Джеллисон. Впрочем, сотрудники президентской администрации рассказывают, Мелания появляется около супруга только до начала или после окончания официальных мероприятий, а в остальное время первая леди не покидает восточное крыло Белого дома.

К слову, в США считают Меланию Трамп "очень подходящей для своей роли и полностью настроенной на соблюдение протокола", добавляет Politicoсо. Согласно опросам, немало американцев хотели бы чаще видеть супругу главы государства на публичных мероприятиях внутри страны.

