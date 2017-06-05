На Москву надвигается новый шторм

В Москве в связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы в городе ожидается сильный ветер и ливень, передает телеканал "360" со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали в Мосводостоке, в связи с ухудшением погоды принято решение организовать круглосуточное дежурство 356 аварийных бригад, чтобы не допустить скопления воды на проезжей части.. По предварительным оценкам, к концу дня в Москве может выпасть около 20% месячной нормы осадков.