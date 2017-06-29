В Москве объявлен желтый уровень опасности

В столичном регионе 29 июня был объявлен желтый уровень опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, эта мера принята из-за высокой вероятности пожаров. Такой же уровень опасности действует во Владимирской, Рязанской, Ярославской и Калужской областях.

В четверг, 29 июня, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в городе прогреется до +26.