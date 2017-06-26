Горбатый кит до полусмерти напугал Циолковского

Рыбаки, закинувшие сети в проливе Нарроус у берегов США, были перепуганы огромным горбатым китом, внезапно показавшимся из воды. Один из очевидцев по фамилии Циолковский выложил видео происшествия в соцсеть.

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