Горбатый кит до полусмерти напугал Циолковского
Пол Циолковский (Paul Ziolkowski) поведал о случившемся на своей странице в Facebook. Как рассказал перепуганный рыбак, это определенно был один из самых сумасшедших дней в его жизни.
Циолковский с приятелями рыбачил в проливе Нарроус. Вдруг рядом с их шестиметровой лодкой выскочил кит, едва не опрокинув судно. Показав спину, кит снова нырнул в волны, оставив рыбаков насмерть перепуганными, но зато с оригинальным видеороликом. Теперь это видео Циолковский предложил сделать вирусным.
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