Дороги Москвы подготовят для новых автобусных маршрутов

Столичные власти обещают, что до конца лета 2017 года в Новой Москве будет создана дорожная инфраструктура для восьми новых автобусных маршрутов. До конца лета в ТиНАО расширят и отремонтируют дороги, а также благоустроят тротуары, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Вдоль обновленных дорог будут установлены 67 остановок общественного транспорта и свыше 800 новых фонарей. Кроме того, будут проложены порядка 80 наземных переходов. Работы затронут 320 тысяч квадратных метров дорог и 14,6 тысячи квадратных метров тротуаров. "Территория проезжей части расширится, а для разворота автобусов обустроят специальные просторные площадки", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.