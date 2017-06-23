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Политика

Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Пользователи соцсетей восхитились фотографиями российского президента Владимира Путина на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Они с уважением отнеслись к тому, что глава Кремля во время дождя отказался от зонта.
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Основатель интернет-сервиса Megaupload под псевдонимом Kim Dotcom сравнил в социальной сети Twitter фотографии Владимира Путина на траурной церемонии и бывшего президента США Барака Обамы на лужайке Белого дома. На снимках видно, что российский президент стоит под проливным дождем без зонта, в то время как его бывший американский коллега приказал морскому пехотинцу защитить его от накрапывающего дождя.

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"Настоящий мужик слева, не знаю как назвать парня справа", – прокомментировала эти фотографии Michelle. Западные пользователи соцсети отметили, что "настоящим мужиком" Путина делает даже не то, что он стоял под проливным дождем, а то, что он не приказал кому-либо держать над ним зонтик.

Некоторые пользователи соцсети в шутку сравнили Владимира Путина с человеком, который на снимке держит зонт над Бараком Обамой. "Авторитетный лидер. Уважаемый человек долга и чести", – написал пользователь babysgramma, вырезав с фотографии самого экс-президента США.

Отметим, что скандал с Бараком Обамой и морпехом разгорелся еще в 2013 году. Как выяснилось, президент США во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом превысил свои служебные полномочия, так как он не мог отдать солдату приказ без предварительного согласования с командующим Корпусом морской пехоты. Примечательно, что у военнослужащего по протоколу и вовсе не должно было быть с собой зонта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поступок Владимира Путина характером мероприятия. "Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу", – цитирует его "МК".

Напомним, в День памяти и скорби 22 июня в Москве состоялась торжественная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Участие в ней приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие высокопоставленные чиновники.

Автор: Константин Улюкаев23 июня 2017, 15:35
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