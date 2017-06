Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

Основатель интернет-сервиса Megaupload под псевдонимом Kim Dotcom сравнил в социальной сети Twitter фотографии Владимира Путина на траурной церемонии и бывшего президента США Барака Обамы на лужайке Белого дома. На снимках видно, что российский президент стоит под проливным дождем без зонта, в то время как его бывший американский коллега приказал морскому пехотинцу защитить его от накрапывающего дождя.

"Настоящий мужик слева, не знаю как назвать парня справа", – прокомментировала эти фотографии Michelle. Западные пользователи соцсети отметили, что "настоящим мужиком" Путина делает даже не то, что он стоял под проливным дождем, а то, что он не приказал кому-либо держать над ним зонтик.

Некоторые пользователи соцсети в шутку сравнили Владимира Путина с человеком, который на снимке держит зонт над Бараком Обамой. "Авторитетный лидер. Уважаемый человек долга и чести", – написал пользователь babysgramma, вырезав с фотографии самого экс-президента США.

Отметим, что скандал с Бараком Обамой и морпехом разгорелся еще в 2013 году. Как выяснилось, президент США во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом превысил свои служебные полномочия, так как он не мог отдать солдату приказ без предварительного согласования с командующим Корпусом морской пехоты. Примечательно, что у военнослужащего по протоколу и вовсе не должно было быть с собой зонта.

A respectful leader. A respected man of duty and honor. pic.twitter.com/eiD9ztBub6

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поступок Владимира Путина характером мероприятия. "Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу", – цитирует его "МК".

I'll just leave this here. pic.twitter.com/plDZSuYJJe