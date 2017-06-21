Жрица любви прикинулась журналисткой во время штурма борделя

Сотрудники правоохранительных органов вместе с активистами задержали работниц борделя в квартире в Профсоюзном районе Москвы. Одна из жриц любви попыталась избежать наказания, прикинувшись тележурналисткой.

Как выяснилось, взятый штурмом бордель был популярен, его сотрудницы работали по несколько смен подряд. Клиентов привлекали не только сравнительно низкие цены на услуги (от 800 до 2000 рублей), но и разнообразие в выборе жриц любви. В увеселительном заведении работали девушки из многих стран, в том числе из Ганы, Белоруссии и Украины. Все они отказались отвечать на вопросы журналистов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Гораздо более разговорчивой оказалась жрица любви из России. Она по секрету рассказала журналистам, что на самом деле является их коллегой и работает в борделе под прикрытием. "Я хотела статью написать. Статью написать про проституцию", – пояснила она. В доказательство своих слов она надела футболку с логотипом одного из федеральных СМИ, передает телеканал "360".

Стражи порядка в ее легенду не поверили, так как они не обнаружили у девушки специальное оборудование – диктофон или видеокамеру. Через некоторое время якобы журналистка поняла, что ее план не сработал, и начала давить на жалость. "У меня ребенок больной, мне деньги нужны", – сказала она. Жрица любви попросила общественников отпустить ее. Она пообещала, что после этого сразу отправится домой.

Примечательно, что трудовой коллектив заведения регулярно обновляется вместе с владельцами. "К сожалению, не так легко полиции избавиться от данного борделя, так как хозяин постоянно меняется, меняются документы владельца. Потому сегодня один, завтра второй, послезавтра третий", – рассказал представитель общественной организации Денис Рыльцов. Добавим, что девушкам после написания объяснительной записки о причинах нахождения в борделе ничего не грозит.

В заключение отметим, за время существования заведения в нем появились и постоянные клиенты, которым даже предоставляли скидки на интимные услуги. "Расслабиться надо после работы. Ну две тысячи жалко, что ли!?" – отметил задержанный при штурме посетитель борделя Дмитрий.