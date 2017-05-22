Клиенты борделя требовали у уборщицы 1,5 млн

Посетители борделя несколько часов удерживали в заложниках двух женщин – уборщицу и массажистку. Мужчины угрожали им пистолетом.

Как пишет Life.ru, об инциденте в полицию сообщил хозяин салона. Он наблюдал за происходящим с помощью видеокамеры для удаленного просмотра. Мужчины требовали от заложниц 1,5 миллиона рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны.

