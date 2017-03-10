Россиянки отказываются от замужества

Согласно исследованиям, все меньше россиянок грезят о замужестве. Прелестям семейной жизни наши соотечественницы предпочитают одиночество.

По статистике русские женщины выходят замуж гораздо позже, чем это было 15-20 лет назад. По данным Росстата, 25% российских детей воспитывают матери.

Реальная же цифра, по мнению экспертов, гораздо выше. Исследователь-социолог РАН Ирина Тартаковская отмечает, что все больше представительниц прекрасного пола живут одни не потому, что не нуждаются в мужчинах. Причина в том, что "какой попало мужчина их уже не устраивает", сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Кроме того, наши соотечественницы стали выходить замуж все позже – между 25 и 33 годами. А многие вообще не рвутся в ЗАГС, даже если приходится одной воспитывать ребенка.

Ранее итальянские ученые установили, что брак негативно влияет на здоровье женщин и сокращает продолжительность их жизни. Это связано с необходимостью заботиться о супруге.

Как писали Dni.Ru, исследователи на протяжении четырех лет наблюдали за 2000 семейных пар, супруги в которых были старше 65 лет. Выяснилось, что в среднем смертность среди замужних представительниц слабого пола на 23% выше, чем у одиноких.

Результаты исследования объясняются стремлением женщин заботиться о супругах, взваливая на себя все проблемы. Они пребывают в постоянном стрессе, что негативно сказывается на здоровье.