Неумеющий лежать кот удивил Сеть

В интернете появились фотографии кота по кличке Маколи, который регулярно занимает неестественные позы, когда он пытается лежать. Пользователи соцсетей предположили, что питомец и вовсе не умеет это делать.

Фотографии животного разместил на ресурсе Imgur пользователь с ником Cajunaggie87. "Это Маколи. Он...особенный", – прокомментировал серию снимков владелец домашнего питомца.

"Особенность" Маколи заключается в том, что он часто лежит в неестественных позах. На фотографиях кота видно, что он, например, странным образом скрещивает лапы. Даже на тех снимках, где питомец пытается сидеть, он выглядит не менее мило и забавно.

Некоторые пользователи соцсети написали в комментариях к снимкам, что они тоже желают завести такого кота. "Я хочу прижать его к себе очень сильно. Он выглядит ОЧЕНЬ МЯГКИМ", – написал crann. "В особенности его лапы. Но и все остальные части тела тоже", – поддержал его tzxAzrael.

Многие пользователи Сети попытались с юмором объяснить поведение Маколи. "Твоему коту требуется обновить прошивку", – пошутил один из них. "Вообще-то все, что делают коты, является для них нормальным. Впрочем, это ненормально для всех остальных живых существ на планете", – добавил miakkamisfit.

Bug?! �� #curious #scottishfold #cute #catoftheday Публикация от Mak And Bing (@makoliandbingsu) Июн 2 2017 в 7:00 PDT

По словам автора снимков, он не ожидал, что его фотографии станут на сайте такими популярными. Он поблагодарил пользователей ресурса за их лестные комментарии в адрес Маколи и объявил, что он завел в Instagram аккаунт, посвященный "особенному" питомцу и еще одному коту Бингсу.

Напомним, не меньшую популярность в интернете завоевал кот турецкого музыканта Сарпера Думана. Он покорил пользователей Сети своей неподдельной любовью к искусству. Мужчина опубликовал видеозапись, на которой видно, как кот наслаждается игрой своего хозяина на пианино.