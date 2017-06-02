Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики"
Видеозапись с переодетым мэром была опубликована на YouTube канале мэрии. Украинский политик заявил, что для удобства жителей Киева работы по благоустройству улиц проводятся по ночам в течение летнего периода. Глава городской администрации подтвердил, что ремонт Васильковской улицы идет полным ходом и завершится уже через месяц. Всего на реконструкцию дорог украинское правительство выделило примерно 86 миллионов гривен (~185 миллионов рублей).
Артист даже встал на весы по просьбе телеведущего
ЧП случилось в одной из халяльных кафе столицы
Певица прокомментировала слухи о своем интересном положении
Финансовые проблемы извели отчаявшегося Грачевского