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Общество

Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики"

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Киевский мэр Виталий Кличко на несколько часов перевоплотился в дорожного бригадира. Он оделся в рабочую форму асфальтоукладчиков и проследил за качеством ремонтных работ на улицах столицы.
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Видеозапись с переодетым мэром была опубликована на YouTube канале мэрии. Украинский политик заявил, что для удобства жителей Киева работы по благоустройству улиц проводятся по ночам в течение летнего периода. Глава городской администрации подтвердил, что ремонт Васильковской улицы идет полным ходом и завершится уже через месяц. Всего на реконструкцию дорог украинское правительство выделило примерно 86 миллионов гривен (~185 миллионов рублей).

Автор: Константин Улюкаев2 июня 2017, 17:38

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