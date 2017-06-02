Синоптики объяснили июньский снегопад

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд не считает выпадение снега в июне чем-то удивительным. По его словам, это редкое, но не уникальное явление.

"Это нечто среднее между градом и снежной крупой. Связано с серией холодных фронтальных разделов, они идут один за другим", – пояснил Вильфанд. "Так бывает", – лаконично отметил он. По его словам, это случается "раз в 10-15 лет", поэтому "сегодняшнее событие не вызвало у них ажиотажа".

Москва#вотилетопришло #снег❄ и дождь #+8����###2июня2017 Публикация от Рыбка (@ribka051) Июн 2 2017 в 4:26 PDT

Глава Гидрометцентра добавил, что более корректно называть это природное явление не мокрым снегом, а снежной крупой или градом. При этом он признал, что отличить один вид осадков от другого можно лишь по концентрации льда, передает агентство "Интерфакс".

#снег #ветер #лето 2 июня) Хорошая погодка �� Публикация от Mari Mi (@mari_mi_m) Июн 2 2017 в 5:19 PDT

Эксперт объяснил, что первым в этой градации считается град, представляющий из себя кусочки льда и выпадающий с наибольшей скоростью. Снежная крупа состоит изо льда лишь наполовину, а в мокром снеге – около двух третей воды. "Было что-то среднее между градом и снежной крупой, больше похоже на град", – заключил Вильфанд.

Лето ау #2июня2017 #летнийснег #снег Публикация от Евгения (@djinia055) Июн 2 2017 в 5:18 PDT

Отметим, что пользователи соцсетей не смогли проигнорировать такое сравнительно редкое природное явление, как июньский снег. Многие расстроились из-за очередного похолодания. "В этом году совсем все печально", – написал в Twitter Дмитрий Кубанцев.

#июнь #гделето #Москва #снег Публикация от Наталька (@nata120572) Июн 2 2017 в 4:42 PDT

Напомним, ранее в московском метеобюро предупредили о сильном ветре в течение всего дня, 2 июня. "С 08:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – рассказали синоптики. При этом они не исключают, что уже к следующим выходным воздух прогреется до 30 градусов.