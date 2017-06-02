Синоптики объяснили июньский снегопад
"Это нечто среднее между градом и снежной крупой. Связано с серией холодных фронтальных разделов, они идут один за другим", – пояснил Вильфанд. "Так бывает", – лаконично отметил он. По его словам, это случается "раз в 10-15 лет", поэтому "сегодняшнее событие не вызвало у них ажиотажа".
Глава Гидрометцентра добавил, что более корректно называть это природное явление не мокрым снегом, а снежной крупой или градом. При этом он признал, что отличить один вид осадков от другого можно лишь по концентрации льда, передает агентство "Интерфакс".
Эксперт объяснил, что первым в этой градации считается град, представляющий из себя кусочки льда и выпадающий с наибольшей скоростью. Снежная крупа состоит изо льда лишь наполовину, а в мокром снеге – около двух третей воды. "Было что-то среднее между градом и снежной крупой, больше похоже на град", – заключил Вильфанд.
Отметим, что пользователи соцсетей не смогли проигнорировать такое сравнительно редкое природное явление, как июньский снег. Многие расстроились из-за очередного похолодания. "В этом году совсем все печально", – написал в Twitter Дмитрий Кубанцев.
Напомним, ранее в московском метеобюро предупредили о сильном ветре в течение всего дня, 2 июня. "С 08:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – рассказали синоптики. При этом они не исключают, что уже к следующим выходным воздух прогреется до 30 градусов.
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