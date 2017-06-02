В России появился новый праздник

Правительство России учредило новый праздник – День кораблестроителя, передает РИА Новости. Отмечаться он будет 29 июня.
Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел". По данным Российского исторического общества, он стал первым военным судном, созданным по государственному заказу.
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