Жена Дэвида Кэмерона опубликовала постельное фото

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона оригинально поздравила его с годовщиной свадьбы. В своем аккаунте в Instagram она выложила пикантное фото, сделанное в постели.

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона опубликовала фото, на котором запечатлены мужские и женские голые ноги – очевидно, ее и мужа. "Сегодня 21 год как женаты!" – гласит подпись к снимку.

Дэвид Кэмерон женился на Саманте Гвендолин Шеффилд, которая является дочерью баронета и потомком Карла II, в 1996 году. У пары четверо детей.

Married for 21 years today! Публикация от Samantha Cameron (@sammacameron) Май 31 2017 в 11:57 PDT