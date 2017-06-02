Жена Дэвида Кэмерона опубликовала постельное фото
Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона опубликовала фото, на котором запечатлены мужские и женские голые ноги – очевидно, ее и мужа. "Сегодня 21 год как женаты!" – гласит подпись к снимку.
Дэвид Кэмерон женился на Саманте Гвендолин Шеффилд, которая является дочерью баронета и потомком Карла II, в 1996 году. У пары четверо детей.
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