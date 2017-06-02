Погода продолжит испытывать москвичей на прочность

Настоящая осень пришла в столичный регион во второй день лета. Москву ожидает пасмурная погода с небольшим дождем, передает сайт НТВ.Ru. Воздух прогреется лишь до +10...+12, а дополнит картину ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 12-17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца выходных. В ночь на 3 июня будет облачно и дождливо, а термометры покажут не больше +5. Днем по-прежнему будет облачно и сыро, воздух прогреется до +9...+11.