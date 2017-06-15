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Общество

Эксперты высоко оценили общение Путина с народом

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России знает проблемы людей и активно участвует в их решении. Этот факт отметили политологи, следившие за сегодняшним общением Владимира Путина с гражданами страны во время очередной, 15-ой по счету прямой линии.
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Общение президента Владимира Путина с гражданами России в этом году продолжалось четыре часа. Глава государства ответил без малого на 70 вопросов. Самые острые касались низких зарплат бюджетников, повышении пенсионного возраста, непростых отношений Москвы и Киева, коррупции, масштабной программы реновации в столице, плохой игры футболистов. Пришлось президенту отвечать и на вопрос о личной жизни, о своей семье, детях и внуках. Но тут традиционно Путин всех карт не раскрыл, сообщив лишь о том, что он уже дедушка.

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Президента удивила зарплата почтальона

Удивили президента вопиющие факты из российской глубинки. Выяснилось, что в стране есть такие места, где пожарный зарабатывает 10 тысяч рублей, а почтальон – 3600. Путин пообещал обязательно разобраться с такими зарплатами.

Жительница  Ставропольского края рассказала во время прямого включения, что местные чиновники требуют от нее деньги за восстановительные работы после разрушительного наводнения, произошедшего в конце мая. Глава государства эмоционально отреагировал на жалобу женщины и назвал такую ситуацию "полным бредом".  

Подобные случаи происходят из-за того, что местные власти расслабляются и забывают о людях и их чаяниях, полагает политолог Глеб Кузнецов. "Чиновники перестают чувствовать себя ответственными за решение проблем граждан", – отметил эксперт в интервью Dni.Ru и добавил: в России сложилась определенная политическая культура, при которой люди привыкли к тому, что верховная власть должна решать их проблемы.

Глеб Кузнецов. Фото: facebook.com/gleb.kuznetzov

При этом президент, по мнению Кузнецова, в курсе проблем граждан, активно участвует в их решении и чувствует уверенность в будущем. Эта уверенность передается обществу и вкупе все это и является основной задачей прямой линии.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал прямую линию президента с народом уникальным форматом, благодаря которому раз в год Владимир Путин запрашивает обратную связь со 140-ка миллионами российских граждан.

Президент Путин остается самым эффективным терапевтическим средством для страны.

Политолог отметил, что президент дал ответы на все вопросы, некоторые проблемы выльются в конкретные поручения для региональных властей и министерств. "Кому-то из местных чиновников сегодня, по-видимому, пришлось выпить энное количество валидола с валокордином", – предположил Мартынов.  

Алексей Мартынов. Фото: youtube.com

Эксперт назвал прямую линию с президентом последним и самым эффективным способом решения проблем граждан. В то же время, по мнению Мартынова, 99% всех острых вопросов должны решаться на региональном уровне. Главы регионов обязаны соответствовать своему административному функционалу, но не везде это происходит. Уровень местного управления в России, считает политолог, необходимо повышать.

По итогам прямой линии уже есть и конкретные решения. Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить, выплачены ли компенсации пострадавшим в результате наводнения в Ставропольском крае, а главе Московской области Андрею Воробьеву пришлось в срочном порядке выехать на мусорный полигон "Кучино" в районе Балашихи. Это произошло после жалобы местных жителей на то, что свалка вплотную приблизилась к жилым многоэтажным домам.

Фото: kremlin.ru

Автор: Александр Комаров15 июня 2017, 18:58

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