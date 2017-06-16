Тепло вернется в Москву в выходные

Уже в субботу, 17 июня, в столичном регионе потеплеет. По данным центра погоды "Фобос", в первый выходной день ожидается переменная облачность, ночью воздух в Москве прогреется до 11 градусов тепла, днем ожидается до плюс 20 градусов, передает РИА Новости.

В воскресенье температура и вовсе вернется в рамки климатической нормы. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 24 градуса. При этом местами возможны локальные кратковременные дожди.