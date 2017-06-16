Москвичам пообещали потепление

Метеорологи пообещали москвичам потепление в пятницу, 16 июня. Регион останется под влиянием высотного циклона, однако погода в столице и области несколько изменится.

В Москве 16 июня ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +14...+16, возможен небольшой дождь, передает телеканал "360". Скорость ветра будет колебаться от четырех до девяти метров в секунду.